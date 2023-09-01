Мужчину придавило плитой после подвижки грунта Фото: Служба спасения Сочи

В Сочи рабочего придавило плитой. Все произошло 1 сентября на улице Тоннельной.

Известно, что на рабочем месте произошла подвижка грунта. В результате мужчину накрыло бетонной плитой. На место происшествия сразу вызвали спасателей.

«Спасатели аккуратно начали высвобождать пострадавшего, так как была угроза обрушения верхней плиты. Произвели подкоп, мужчину освободили и передали бригаде скорой», – сообщили в службе спасения Сочи.

К счастью, обошлось без переломов. Рабочий отделался ушибами.

«Всего в результате подвижки грунта на стройке пострадали трое мужчин. Их жизни ничего не угрожает», – уточнили в городской службе спасения.