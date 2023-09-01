На отливку скульптуры ушло около 300 килограммов бронзы Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре открыли памятник инспекторам по охране и использованию земель. Скульптуру установили на улице Сормовской, 3. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Памятник изготовили по инициативе Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России для государственного земельного надзора краевого управления Росреестра. Скульптуру создал член регионального Союза художников России Александр Бутаев. На работу ушло чуть больше года. Автор приступил к изготовлению в июне 2022 года.

Памятник представляет собой мужчину в форме и с щитом у ног. На отливку скульптуры ушло около 300 килограммов бронзы.

«В городе очень много серьезных задач. Сегодня открываем скульптуру, которая символизирует важную и нужную деятельность. Это профессия инспектора по использованию и охране земель. Работая с ними в связке, мы следим, чтобы каждый земельный участок использовался не только по целевому назначению, но и на благо краснодарцев», – сказал мэр Евгений Наумов на церемонии открытия.

Отмечается, что памятник стал первой в стране скульптурой, посвященной госинспекторам по использованию и охране земель.