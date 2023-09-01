Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Житель Кубани воровал на кладбищах металлические цепи. На мужчину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все происходило в Каневском районе. Местные жители заметили, как на кладбищах начали пропадать цепи для ограждения памятников. Тогда и решили обратиться в полицию. Правоохранители начали проверку и нашли подозреваемого.

Им оказался 47-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина орудовал на трех кладбищах в станицах Каневской и Стародеревянковской. Всего он вынес цепи восемь раз. А позже сдал их на металлолом.

На краже цепей подозреваемый заработал около 40 тысяч рублей. Но скрыть преступление не удалось.

«Следственным отделом ОМВД России по Каневскому району возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – уточнили в пресс-службе краевого управления МВД.