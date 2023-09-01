Митрополит Григорий поздравил губернатора Кубани с днем рождения

Вениамин Кондратьев Фото: Кубанская митрополия

Губернатор Кубани отмечает день рождения 1 сентября. С поздравлением к главе региона обратился митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Как отметил владыка, Вениамин Кондратьев возглавляет один из важнейших регионов страны, аграрное сердце России, край глубочайшей культуры, истории и православных казачьих традиций.

«За годы Вашего руководства достигнуто очень многое в социальной политике, экономике края, а главное – в духовно-нравственном развитии жителей региона, особенно молодого поколения. В это непростое время Вы эффективно решаете актуальные задачи и заботитесь о благополучии и безопасности всех жителей Кубани», – сказал митрополит Григорий.

Владыка поблагодарил главу региона за взаимодействие с Екатеринодарской епархией.

«Ваша поддержка в образовательной, молодежной, социальной работе Православной Церкви, а также в храмостроительстве очень значима для нас. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и спасения. Да благословит Господь все Ваши труды на благо Кубани и всего Отечества! Многая и благая Вам лета!», – обратился к губернатору митрополит Григорий.