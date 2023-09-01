Издание готовят к печати Фото: «Краснодарские известия»

В Краснодаре выпустят книгу к 230-летию города. Издание «На перекрестке двух имен. Екатеринодар-Краснодар», посвященное юбилею, готовят к печати.

90% книги об истории кубанской столицы посвящено воспоминания жителей. Краснодарцы запечатлели город по-разному. Для кого-то Краснодар представал комичным, бытовым, официальным, кто-то особенно запомнил трагичные страницы в истории города.

«Когда вся требуемая информация собрана, текст вычитан, дизайн подобран, то начинается верстка и, если требуется, согласование результата с соавторами. Дальше следует только подготовка и отправка в печать, где в типографии обговариваем красивые «навороты» на обложку», – рассказала «Краснодарским известиям» редактор книги Алина Шевченко.

По словам Алины, работа над изданием была непростой.

«Практически все сборники в издательстве «Традиция» - серийные и посвящены какому-то обособленному периоду в истории Краснодара», – отметила редактор.