Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани фура врезалась в припаркованную на обочине Toyota. Авария произошла днем 1 сентября на трассе М4 «Дон» в Кореновске.

Предварительно, водитель грузовика DAF, проезжая в сторону Ростова-на-Дону, врезался в авто Toyota. Легковушка с прицепом в этот момент стояла на обочине. Как выяснилось, водитель припарковался, чтобы заменить колесо.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения, доставлен в Кореновскую ЦРБ», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.