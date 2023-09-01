Когда стремишься к знаниям, жара – не помеха!

Фото: отдел по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

В Государственном морском университете имени адмирала Федора Федоровича Ушакова, перед его памятником, прошел День знаний. По всем традициям вуза на плацу в Новороссийске состоялся торжественный вынос знамени, поднятие флага России и университета. Впервые было пронесено знамя Херсонской государственной морской академии.

Приветствия старших товарищей и будущих наставников, морская форма, погоны. Теперь у них все не так, как в школе. Первым крещением для первокурсников стала первосентябрьская жара. Выстояли все.

Еще бы, до этого побороться за место в рядах ушаковцев пришлось серьезно. Самым большим конкурсом (11,2 человека на место) в этом году была отмечена специальность «Информационные системы и технологии». И самый высокий проходной балл тоже (198). Колледжи вуза побили предыдущие рекорды (только Транспортный принял 685 курсантов). В Херсонской государственной морской академии теперь будут обучаться 260 курсантов.

И было подано на тысячу заявлений больше, чем год назад.

География абитуриентов обширна: от Краснодарского края Ростовской области, Севастополя и Крыма, до Алтайского, Хабаровского и Красноярского краев, Мурманской, Калининградской, и Ивановской областей, республики Коми, Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга.

Сейчас в головном вузе и филиалах ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова приступили к учебе 2309 первокурсников, из них 534 - на бюджетной основе. В последние годы средний проходной балл постоянно растет. Увеличивается и количество курсантов, которые будут осваивать профессию по программам средне-профессионального образования. Есть в этом и заслуга проекта «Большой Университет», который уже около 10 лет реализовывает Ушаковка.

Впереди у ребят – полное погружение в знания и атмосферу вуза. Им предстоит пройти интересный путь и стать судоводителями, судомеханиками, кораблестроителями и радиоэлектрониками, специалистами в области информационных технологи, морского права, экономики, логистики, экологии. И принять участие в насыщенной общественной жизни Ушаковки.