Митрополит Григорий посетил строящийся храм в КубГУ Фото: пресс-служба Кубанской митрополии

Митрополит Григорий посетил строящийся храм в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в КубГУ. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанском митрополии. Владыка вместе с ректором вуза Михаилом Астаповым и настоятелем храма протоиереем Павлом Романенко осмотрел проделанную работу.

Чин освящения закладного камня совершил Патриарх Кирилл в сентябре 2018 года. Рядом был воздвигнут Поклонный крест.

Активное строительство храма стартовали в 2022 году. Строители уже возвели стены храма под купол. Церковь на территории университета выполняют в древнерусском стиле.

Митрополит Григорий поблагодарил ректора КубГУ Михаила Астапова, строителей и всех причастных к строительству храма. Владыка выразил надежду, что студенты и преподаватели будут приходить на богослужения, храм смогут посещать не только представители вуза, но и верующие краснодарцы.