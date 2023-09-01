В Краснодаре провели праздник для детей в последний день лета

Андрей Арендаренко Фото: Никита Демченко

Депутат гордумы Краснодара Андрей Арендаренко и меценат Александр Измайлов организовали детский праздник в последний день лета. Мероприятие провели в ЖК «Большой», который находится на территории 38 избирательного округа.

Для детей организовали развлекательную программу. Всех ребят и их родителей угостили мороженым, произведенным на Кубани. На встречу с детьми также прибыл первый замглавы администрации Центрального округа Краснодара Сергей Громыко.

«Приятно дарить радостные эмоции маленьким жителям города, которые искренне радуются сказочным героям, пришедшим к ним в гости, и красочным представлениям, показанным юными артистами», – сказал Александр Закирович Измайлов.