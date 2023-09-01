Работы завершены Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани отремонтировали четыре моста. Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершили в Новороссийске, Славянском, Лабинском и Динском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, в Новороссийске привели в порядок мост через ручей на дороге село Юровка – станица Раевская – Новороссийск. Специалисты смонтировали новые балки четырех пролетов, заасфальтировали проезжую часть и тротуары, установили ограждение и повели освещение. Протяженность моста достигает 42 метров.

В Славянском районе обновили мост через канал. Объект протяженностью 33 метра отремонтировали в станице Анастасиевской. Здесь обустроили опоры моста, привели в порядок 40 плит в пролетных строениях, из них 20 заменили на новые. Кроме того, специалисты укрепили конусы монолитным бетоном, заасфальтировали проезжую часть, установили ограждения и дорожные знаки.

В Лабинском районе отремонтировали мост через канал Неволька. Он находится на подъезде к поселку Прохладному. Дорожники установили новые опоры и балки пролета.

А в Динском районе привели в порядок мост протяженностью 90 метров. В муниципалитете обновили путепровод через железную дорогу.

«Всего в регионе благодаря проекту «Безопасные качественные дороги» обновят семь мостовых переходов», – сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин.