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НовостиОбщество1 сентября 2023 14:26

Михаил Мишустин поздравил губернатора Кубани с днем рождения

Председатель Правительства РФ направил поздравительную телеграмму Вениамину Кондратьеву
Светлана ОВДЕЙ
Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Михаил Мишустин поздравил губернатора Кубани с днем рождения. Главе региона 1 сентября исполнилось 53 года. Председатель Правительства РФ направил Вениамину Кондратьеву поздравительную телеграмму.

Премьер-министр отметил работу губернатора Кубани по привлечению инвестиций в экономику региона, проекты по поддержке малого и среднего бизнеса, активное развитие агропромышленного комплекса, жилищно-коммунальной, транспортной и туристической инфраструктуры, наращивание объемов промышленности.

«Вас знают и уважают как компетентного руководителя, который немало сделал для развития региона, улучшения жизни людей. Уверен, что присущие Вам инициативность, целеустремленность, ответственность и впредь будут залогом процветания Краснодарского края», – сказал Михаил Мишустин.