Центр водных видов спорта открыли в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Центр водных видов спорта открыли в Краснодаре. Торжественная церемония прошла 1 сентября, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В спорткомплексе будут заниматься студенты Кубанского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма, представители национальных и краевых сборных.

В новом центре водных видов спорта оборудовали 25-метровый бассейн на восемь дорожек. В учреждении разместили учебную аудиторию, спортзалы и лабораторию. Кроме того, спорткомплекс имеет гостиничный блок на 50 двухместных номеров и столовую.

На открытии учреждения присутствовали министр спорта России Олег Матыцин, министр спорта Кубани Серафим Тимченко, депутат Госдумы Дмитрий Пирог, ректор КГУФКСТ Султан Ахметов, призеры международных турниров и ветераны спорта.

«Помимо развития студенческого спорта и, прежде всего, водных видов, новый центр даст импульс для роста показателей в спорте высших достижений. Тренироваться здесь смогут и представители сборных команд», – отметил Серафим Тимченко.