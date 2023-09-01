На Кубани к учебе в кластерах «Профессионалитета» приступили 1,7 тысячи ребят

В День знаний учащимся рассказали о перспективах федерального проекта. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае новый учебный год начался в шести образовательных кластерах «Профессионалитета». В колледжах и техникумах Краснодара, Анапы, Армавира и Усть-Лабинского района приступили к обучению 1,7 тысячи студентов.

«Федеральный проект «Профессионалитет» Министерства просвещения РФ включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Он ставит своей целью создание в системе СПО новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По окончанию учебы ребята получат специальности дизайнеров, рекламщиков, архитекторов, технологов и программистов. В рамках образовательного проекта работодатели самостоятельно формируют запрос к программам обучения. Во время учебы студенты закрепляют полученные знания на производственных площадках и в моменты выпуска являются опытными специалистами.