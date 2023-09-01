Более 115 жителей Кубани приняли участие в Днях здоровья

Всего в городах и районах провели 32 профилактические акции. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае с начала 2023 года провели 32 профилактические оздоровительные акции. Участниками Дней здоровья стали более 115 тысяч человек.

«Следующий День здоровья пройдет 2 сентября в детском поликлиническом отделении центральной больницы Новокубанского района. Он будет приурочен к началу нового учебного года. Маленьких пациентов и их родителей встретят волонтеры в костюмах ростовых кукол, угостят яблоками», – рассказал главврач ЦРБ Новокубанского района Александр Жарников.

В рамках акции маленькие пациенты пройдут исследования ЭКГ, флюорографию, узнают свое артериальное давление и уровень глюкозы в крови. Для всех участников акции проведут просветительские лекции на тему ЗОЖ.