Молодые предприниматели Кубани могут принять участие в конкурсе грантов

36 участникам конкурса выплатили более 16,4 тысяч рублей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани стартовал краевой конкурс грантов для молоды бизнесменов, развивающих социально направленное дело. Предприниматели могут выиграть от 100 до 500 тысяч рублей. Средства можно будет использовать на ремонт или аренду помещения, приобретение оргтехники и оборудования, также деньги можно будет направить на оплату связи, коммунальных услуг или платежей по лизинговым договорам.

«Конкурс проводит департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, подать заявку можно до 2 октября», – рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Грантовый конкурс проводит с 2021 года. В 2023 году к участию впервые допустили молодых представителей бизнеса.