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НовостиОбщество1 сентября 2023 17:01

В Сочи улица Дагомысская с 3 сентября станет односторонней

Одностороннее движение вводится на участке автомобильной дороги по улицей Дагомысская до улицы Чебрикова
Евгения ХАЛИКОВА
Улица с односторонним движением.

Улица с односторонним движением.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи улица Дагомысская станет односторонней. Решение об изменении автомобильного движения приняли на заседании межведомственной комиссии города. В ее состав входят автоинспекторы, представители федерального и регионального дорожного управления, депутаты Горсобрания Сочи, а также главы районных администраций.

«Одностороннее движение вводится на участке автомобильной дороги по ул. Дагомысская (от д. 48/2 до д. 46 Б по ул. Чебрикова)», - уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Изменения вступят в силу с 3 сентября 2023 года.