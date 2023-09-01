В Сочи улица Дагомысская с 3 сентября станет односторонней

Улица с односторонним движением. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи улица Дагомысская станет односторонней. Решение об изменении автомобильного движения приняли на заседании межведомственной комиссии города. В ее состав входят автоинспекторы, представители федерального и регионального дорожного управления, депутаты Горсобрания Сочи, а также главы районных администраций.

«Одностороннее движение вводится на участке автомобильной дороги по ул. Дагомысская (от д. 48/2 до д. 46 Б по ул. Чебрикова)», - уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Изменения вступят в силу с 3 сентября 2023 года.