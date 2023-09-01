Первый в России Центр раннего физического развития детей появился в Краснодаре

Центр «Стань чемпионом» построили в рамках поручения главы государства. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Министр спорта России Олег Матыцин и глава Кубани Вениамин Кондратьев открыли в Краснодаре Центр раннего физического развития детей. Это первый в стране спортивный комплекс, где смогут заниматься различными видами спорта более 10 тысяч юных спортсменов.

«Стараемся делать все, чтобы сохранять лидирующие позиции среди самых спортивных регионов страны. Благодарен Президенту России, при его поддержке сегодня мы открываем новый многофункциональный комплекс, который станет не просто центром развития детей, а еще одним центром притяжения спортивной жизни города и края», – рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Строительство Центра началось летом 2020 года. В здании площадью 16,4 тысяч кв. метров разместились два бассейна, восемь залов, медицинские кабинеты и конференц-залы. Дети здесь смогут заниматься самбо, борьбой, тхеквондо, спортивными танцами, художественной гимнастикой и шахматами.