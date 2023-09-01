В Краснодаре на улице Чапаева в субботу откроется ярмарка местных мастеров

Блюз и картины – на краснодарском Арбате в эту субботу. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В будущую субботу краснодарская улица Чапаева снова превратится в творческий центр. На местном Арбате откроются ярмарка местных мастеров и картинная галерея. Также будут выступать блюзовые музыканты.

«С 10:00 будет работать ярмарка местных мастеров. Также с 17:00 до 20:00 пройдут творческие мастер-классы — каждый желающий сможет попробовать себя в создании брошей и брелоков», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

После выставки маститых и начинающих художников на уличной сцене стартует музыкальный вечер. С 19:00 запланированы выступления музыкальных коллективов с авторскими композициями и кавер-версиями. Напомним, что улица Чапаева весной получила расширенную пешеходную часть. А летом власти краевого центра решили ее перекрывать для автомобилистов по выходным и праздничным дням.