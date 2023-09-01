Министр спорта России Олег Матыцин в Краснодаре посетил стадион «Динамо»

Министру спорта России показали строящиеся спортивные объекты. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Министр спорта России Олег Матыцин во время рабочего визита на Кубань посетил в Краснодаре стадион «Динамо». Арену открыли недавно после реконструкции, которая продлилась более 10 лет. Поле ремонта стадион обрел четырехэтажную трибуну, футбольное поле, площадки для разминки и теннисные корты. Также на территории оборудованы зоны для прыжков и толкания ядра.

«Рад видеть, что стадион «Динамо», такой значимый для края объект, успешно реконструирован и готов принимать представителей различных видов спорта. После ввода в эксплуатацию стадион может принимать легкоатлетические соревнования всероссийского и краевого уровня. Уверен, это даст еще один толчок к вовлечению граждан в регулярные занятия спортом», – прокомментировал Олег Матыцин.

Помимо экскурсии по обновленной арене министру спорта страны продемонстрировали макет «Города спорта». В 2024 году на его территории начнет работу Дворец самбо.