В Сочи поезд насмерть сбил мужчину в наушниках

В Сочи мужчина погиб на дж-дороге. Фото: Светлана Макеева

В Сочи электричка насмерть сбила мужчину, который решил перейти жд-дорогу в месте, где не было оборудованного пешеходного перехода. Авария произошла недалеко от остановки «Горный воздух».

«В дежурную часть Сочинского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что электропоезд сообщением «Краснодар - Имеретинский курорт» допустил наезд на пешехода. От полученных травм 35-летний мужчина скончался до приезда медиков», - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, однако мужчина не слышал их из-за наушников. Не удалось избежать столкновения даже после того, как машинист поезда применил экстренно торможение. По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение.