Олег Матыцин и Вениамин Кондратьев обсудили строительство стадионов на Кубани

Министр спорта России и губернатор провели двухстороннюю встречу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Краснодарского края провели в Краснодаре рабочую встречу Они обсудили строительство в регионе спортивных объектов, а а также развитие физической культуры.

«Краснодарский край – очень спортивный регион, который имеет много достижений, в том числе завоевания олимпийских медалей, побед в чемпионатах мира, проведения крупнейших соревнований. Вы выполняете абсолютно все показатели стратегии развития физической культуры и спорта, которая утверждена Президентом России и определена до 2030 года, обеспечены инфраструктурой. Сегодня еще раз имел удовольствие посетить открытие дворца водных видов спорта в университете и центра раннего физического развития «Стань чемпионом», – рассказал Олег Матыцин.

Вениамин Кондратьев выразил благодарность за помощь в строительстве в регионе мультифункциональных спортивных центров и арен. В 2023 году в крае идет одновременное строительство 44 спортивных объектов.

«Для нас очень важно привлекать жителей к занятиям физкультурой, развивать систему спортивного воспитания. Для этого нужно создавать подходящие условия как в городской, так и в сельской местности – строить спортивные объекты», – прокомментировал Вениамин Кондратьев.

Новые спортивные площадки становятся центром притяжения для населения. Напомним, 1 сентября в столице Кубани открыли сразу несколько знакомых соцобъектов. Это Центр «Стань чемпионом», гле смогут заниматься сразу 10 тысяч детей и Центр водных видов спорта в Кубанском государственном университете физкультуры, спорта и туризма.