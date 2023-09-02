Что произошло в ночь на 2 сентября в Краснодарском крае

Последние новости на утро 2 сентября на Кубани
Бизнесмен и меценат из Краснодара Сергей Галицкий стал на 490 строчке списка 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg.
Состояние Галицкого на 1 сентября оценивается в почти 5,4 млрд долларов. С начала года капитал бизнесмена вырос на 656 млн долларов.
Возглавил топ-500 богатейших людей мира Илон Маск. Его состояние оценили в 235 млрд долларов.
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