В ожидании прохладных перемен. Жара на Кубани спадет в начале рабочей недели

На регион надвигается пасмурная погода.

Краснодарский край больше месяца терзает пекло. Регион находится в ожидании прохладных дней. Жара по прогнозу спадет после дождей.

«Антициклон, господствующий над югом Европейской России, сохранит на территории Кубани относительно малооблачную и сухую погоду. При этом ветры в атмосфере развернутся на северо-западные румбы, и начнут поставлять в регион менее теплые воздушные массы», - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

2 сентября воздух прогреется до 32 градусов. 3 сентября ожидаются кратковременные дожди. 4 сентября температура воздуха опустится до 23 градусов, пойдут сильные дожди.