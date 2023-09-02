В Краснодаре стартовал осенний сезон ярмарок выходного дня

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В Краснодаре ярмарки выходного дня перешли на осенний режим. 2 сентября в краевом центре открылись шесть площадок с фермерской продукцией.

«На ярмарках жители и гости могут купить арбузы, дыни, персики, баклажаны, картофель, - и другие фрукты и овощи. На прилавках также можно найти колбасы, мясные деликатесы», - сообщили в городской мэрии.

Ярмарки работают с 8 утра до 15 часов дня. Товары представлены на улицах: Архитектора Ишунина, Яцкова, Бургасской, Одесской, Восточно-Кругликовской и Западном Обходе.