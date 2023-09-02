В Сочи каждый день вывозят около 1,3 тысяч тонн мусора

Стратегическая задача — обеспечивать оперативный вывоз мусора и чистоту на всех общественных территориях.

На выездном совещании по обращению с ТКО в Сочи обсудили работу коммунального комплекса города.

В Сочи продолжается курортный сезон, стратегическая задача — обеспечивать оперативный вывоз мусора и чистоту на всех общественных территориях.

"Санитарное состояние курорта контролируем комплексно — за каждой улицей теперь закреплены сотрудники администрации, которые в том числе проводят мониторинг состояния контейнерных площадок в микрорайонах. Работу регионального оператора по вывозу ТКО контролирует автоматизированна система", - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ежедневно с 6,5 тысяч контейнерных площадок города собирают около 1,3 тысяч тонн мусора. Его вывозят 110 единиц техники. Скопление отходов на мусоросортировочной площадке в пределах нормы, работа ведется системная.

"Для сокращения объема отходов, которые вывозим из города, уже в сентябре планируем запустить мусоросортировочный комплекс. Оборудование для него закуплено, ведутся монтажные работы", - добавил Алексей Копайгородский.

За несанкционированный сброс ТКО и стройматериалов на курорте ужесточат наказание. Соответствующие изменения внесут в правила благоустройства. Подрядчик приобретет спецтранспорт для вывоза крупногабаритного мусора, чтобы расширить возможности для поддержания санитарного порядка на контейнерных площадках и повысить экологическую защищенность города.