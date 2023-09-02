Рост ВРП Краснодарского края составил 102,6% с начала года

Обороты розничной торговли выросли до 106. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рост валового регионального продукта Краснодарского края составил почти 103% с начала года. Стоить отметить, что показатели выросли на 2,8% с 2022 года.

«До 108% вырос индекс промышленного производства. Основной вклад в улучшение показателей внесли: производство пищевых продуктов, нефтепереработка, металлургия и энергетика. Высокую результативность продемонстрировали организации оптовой торговли», - отметил первый вице-губернатор Игорь Галась.

К слову, обороты розничной торговли выросли до 106. Положительная динамика и в сфере строительства. Рост объемов услуг в транспортном комплексе составил около 106%.

Стоит добавить, что средняя зарплата Кубани составляет 53 тысяч рублей. А уровень безработицы - 0,4%.