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НовостиОбщество2 сентября 2023 11:44

Новую детскую поликлинику строят в Красноармейском районе Кубани

Соцобъект появится в станице Полтавской
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Полтавской Красноармейского района возводят новую детскую поликлинику. Здание строят по нацпроекту «Здравоохранение».

– В Полтавской старое здание поликлиники рассчитано на сто посещений в смену. Новое сможет принимать по 250 человек. Сейчас в цокольном этаже кладут межкомнатные перегородки, утепляют полы, делают опалубку третьего этажа. Строительство продолжается, - сообщили в администрации региона.

В детской поликлинике будет дневной стационар на 10 коек, также в здании обустроят приемно-смотровые боксы, отделение неотложной медицинской помощи, физиотерапевтические кабинеты.