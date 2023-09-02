Футбольные матчи на стадионе «Фишт» в Сочи не будут проводить месяц

Целый месяц здесь не будут проводить мероприятия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комиссия Российской премьер-лиги по оценке качества футбольных полей проверяла стадион «Фишт» в Сочи. Эксперты порекомендовали приостановить здесь проведение матчей. А причина - состоянии газона. Целый месяц здесь не будут проводить мероприятия.

В связи с этим пришлось изменить график чемпионата. Теперь ФК «Сочи» сыграет со «Спартаком» 16 сентября на московском стадионе «Открытие Банк Арена». Но в апреле 2024 года на стадионе «Фишт» сочинские вновь встретятся с красно-белыми.

Обмене кругами обсудят еще раз 4 сентября на общем собрании клубов РПЛ. Окончательное решение о возможном изменении графика чемпионата примет исполнительный комитет Российского футбольного союза.

Стоит отметить, что из-за сильно жары газон не успевает остывать. Из-за этого трава на стадионе начинается гнить, а удобрения никак не помогают. К тому же, в Сочи в последнее время не было дождей, а система охлаждения не успевает справляться с жарой.