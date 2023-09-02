Семь машин попали в ДТП на Кубани

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2 сентября в Тихорецком районе около станицы Юго-Северной столкнулись семь машин. Предварительно, виновником стал водитель грузовика. Временно было перекрыто движение транспорта.

- В результате ДТП пострадавших нет. Движение восстановлено", - прокомментировали в ГИБДД по Краснодарскому краю.

По данным Госавтоинспекции, водитель КамАЗа с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Тойотой». Та протаранила «Фольксваген» и «Ниссан». «Фольксваген» врезался в «Фотон». Затем КамАЗ продолжил движение и зацепил «ВАЗ» и «Вортекс». Обстоятельства и причины случившегося выясняются.