После падения пассажирки маршрутки в Краснодаре заведут уголовное дело

Девушка упала на асфальт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголвоное дело после падения пассажирки маршрукти в Краснодаре. Это произошло 29 августа. Девушка выходила из маршрутки, а водитель тронулся. Мужчина не убедился, что все вышли. Девушка упала на асфальт.

Пострадавшая рассказала свою историю в социальных сетях. На нее обратил внимание следственный комитет. Сейчас правоохранители назначат проверку. По результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Воронеже женщина выпала из маршрутки. ЧП произошло на улице Шишкова.