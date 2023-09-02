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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 13:59

После падения пассажирки маршрутки в Краснодаре заведут уголовное дело

Расследовать ситуацию поручил глава СК Александр Бастрыкин
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Девушка упала на асфальт.

Девушка упала на асфальт.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголвоное дело после падения пассажирки маршрукти в Краснодаре. Это произошло 29 августа. Девушка выходила из маршрутки, а водитель тронулся. Мужчина не убедился, что все вышли. Девушка упала на асфальт.

Пострадавшая рассказала свою историю в социальных сетях. На нее обратил внимание следственный комитет. Сейчас правоохранители назначат проверку. По результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Воронеже женщина выпала из маршрутки. ЧП произошло на улице Шишкова.