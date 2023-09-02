Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Краснодаре

Новый спортивный комплекс появился на улице Вавилова.

В Прикубанском округе Краснодара открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Теперь здесь смогут заниматься более 100 жителей кубанской столицы. Кроме этого, в центре обустроили все для маломобильных спортсменов.

«Кубань является одним из лидеров по развитию спорта, строительству и вводу в эксплуатацию новых объектов и многим другим показателям, позволяющим спортсменам добиваться самых высоких результатов на состязаниях различных уровней», – рассказал заместитель губернатора Александр Власов.

Новый спортивный комплекс появился на улице Вавилова. Здесь есть зал для мини-футбола, гандбола, баскетбола и волейбола. Кроме этого, в центра смогут заниматься единоборствами. А рядом с комплексом есть спортплощадки и беговые дорожки.