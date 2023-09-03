В Сочи машина насмерть сбила женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте

Женщина переходила дорогу не по зебре. Фото: t.me/police_sochi

Полицейскими Сочи проводится проверка по факту гибели пешехода на автомобильной дороге. Авария произошла на Курортном проспекте Центрального района. Известно, что 37-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте.

«В Сочи автомобиль BMW сбил 37-летнюю женщину, переходившую дорогу в непредназначенном для этого месте рядом с подземным пешеходным переходом. От полученных травм она погибла на месте», - подтвердили в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас полицейские проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.