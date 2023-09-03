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НовостиОбщество3 сентября 2023 7:51

В Краснодарском крае за сутки родился 121 ребенок

На Кубани за сутки появились на свет 58 девочек и 63 мальчика
Евгения ХАЛИКОВА
Малыши в первые дни находятся под надзором врачей. Фото: t.me/evgeniiFilippov23

Малыши в первые дни находятся под надзором врачей. Фото: t.me/evgeniiFilippov23

В перинатальных центрах Кубани за прошедшие сутки родился 21 ребенок. В министерстве здравоохранения рассказали, что сыновья появились в 63 семьях и еще в 58 – дочери.

«В Крымском районе появились на свет два малыша. В Сочи родились 15 детей. В Анапском районе - три малыша. А в Геленджике всего один новорожденный», - рассказал министр здравоохранения Евгений Филиппов.

Все крохи получают квалифицированный уход. Неонатологи следят за ними в первые дни жизни и проводят все необходимые исследования. Как только врачи убедятся, что новорожденные и их мамы здоровы и чувствуют себя хорошо, они разрешат им покинуть лечебные учреждения и выпишут домой.