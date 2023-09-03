Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 сентября 2023 7:54

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

Ливни, грозы и град накроют Сочи до конца 4 сентября
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи пройдут сильные дожди

В Сочи пройдут сильные дожди

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Непогода продлится на курорте до конца 4 сентября.

«В Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду. На реках будут резкие подъемы уровней воды. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема», - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что на участке Магри - Веселое также могут формироваться смерчи над морем.