В Сочи пройдут сильные дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Непогода продлится на курорте до конца 4 сентября.

«В Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду. На реках будут резкие подъемы уровней воды. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема», - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что на участке Магри - Веселое также могут формироваться смерчи над морем.