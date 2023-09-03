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НовостиОбщество3 сентября 2023 8:14

В горном кластере Сочи появится новый пешеходный маршрут

Маршрут протяженностью 3,2 км соединит поселки Красная Поляна и Эстосадок
Евгения ХАЛИКОВА
Проект разработали с учетом населения. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Проект разработали с учетом населения. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В горном кластере Сочи появится новый пеших маршрут, который соединит поселки Красная Поляна и Эстосадок. Согласно концепции, на маршруте протяженностью 5 км будут обустроены зоны отдыха, теневые навесы и обзорные площадки.

«Главная задача – соединить то, что ранее было разрозненно, создать единый пешеходный маршрут, единую зону отдыха протяженностью более пяти километров. На всех этапах принимаем во внимание пожелания местных жителей, которые подсказывают нам, где еще нужны детские площадки, спортивные досуговые комплексы для различных категорий населения. В итоге получим еще одну точку притяжения для сочинцев и гостей нашего города», – подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Проект разрабатывали с начала 2023 года. Авторы учли все пожелания местных жителей. В итоге маршрут должен получиться максимально комфортным и при этом не нанесет ущерба окружающей природе. На всем протяжении будут максимально сохранены зеленые насаждения.