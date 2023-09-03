В Щербиновском районе по нацпроекту обновляют зеленую зону

В Щербиновском районе обновляют зеленую зону. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В селе Николаевском Щербиновского района в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» обновляют местный парк. Рабочие заменяют покрытие тротуаров, демонтируют разбитые бордюры и монтируют новую систему уличного освещения.

«В настоящее время на обновляемой территории по улице 2-й Пятилетки выполнили ремонт и замену покрытий тротуаров и прогулочных дорожек. Обеспечена возможность проезда малых уборочных машин. Работы по установке бордюров, устройству покрытий детской спортивно-игровой площадки и организации парковки будут выполнены до 15 сентября», – рассказал замминистра ТЭК и ЖКХ Кубани Денис Сорокалетов.

Все работы в парке будут завершены до конца сентября. Подрядчик заверил, что рабочие укладываются в утвержденный график.