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В Сочи прошло памятное мероприятие посвященное окончанию Второй мировой войны. Оно состоялось на Завокзальном мемориальном комплексе. В нем поучаствовали студенты Сочинского профессионального техникума и представители городского совета ветеранов.

«Памятное мероприятие, посвященное 78-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны установлено Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России»», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что все участники мероприятия возложили цветы к мемориалу.