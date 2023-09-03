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НовостиОбщество3 сентября 2023 9:33

В Сочи прошло памятное мероприятие, посвященное окончанию Второй мировой войны

Сочинские студенты почтили минутой молчания воинов, павших в годы войны
Мария ЧАЛАЯ
ФОто: t.me/officialsochi

ФОто: t.me/officialsochi

В Сочи прошло памятное мероприятие посвященное окончанию Второй мировой войны. Оно состоялось на Завокзальном мемориальном комплексе. В нем поучаствовали студенты Сочинского профессионального техникума и представители городского совета ветеранов.

«Памятное мероприятие, посвященное 78-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны установлено Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России»», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что все участники мероприятия возложили цветы к мемориалу.