Мобильные пункты вакцинации от гриппа начнут работать на Кубани с 4 сентября

Вакцинация от сезонного гриппа проводится бесплатно. Фото: t.me/evgeniiFilippov23

В Краснодарском крае с 4 сентября начнут работу передвижные пункты вакцинации. С 9:00 до 18:00 медики будут вести прием всех желающих в мобильных кабинетах на колесах. После медицинского осмотра и анкетирования, людям будет дана рекомендация для прививки от сезонного гриппа или же медотвод от процедуры.

«В Краснодаре пункты будут расположены в будни на Главной городской площади и у сквера Жукова. По выходным дня прививочные комплексы переедут к Солнечному острову и Чистяковской роще», - уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В Сочи пройти вакцинацию можно будет с 10:00 до 16:00. Мобильный пункт будет находиться по улице Советская, 26. В Новороссийске сделать прививку от гриппа можно в двух мобильных пунктах. Одину будет работать 9:00 до 18:00 в ТЦ «Красная площадь». Второй с 9:00 до 15:00 по улице Героев Десантников, 2. При себе необходимо иметь паспорт.