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В Сочи школьники и студенты поучаствовали в Дне солидарности в борьбе с терроризмом. Памятные мероприятия проходят по всей России 3 сентября.

«Дата связана с трагическими событиями 2004 года, когда боевики захватили школу №1 города Беслана. Погибло более 300 человек, среди них - 186 детей», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что в Сочи прошли акции у мемориала в Завокзальном микрорайоне, в парке «50 лет Победы» в Хосте. Также у мемориала «Журавли» в парке имени Фрунзе. В них поучаствовали воспитанники военно-патриотических клубов, студенты, представители совета ветеранов, юнармецы, жители и гости города.