В Краснодаре разыскивают мужчину, зарубившего топором собаку

Собака жила в поселке Березовом. Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

В Краснодаре полиция разыскивает мужчину, зарубившего собаку топором. Сообщение о жестоком обращении с животным поступило в отдел полиции поселка Березовый.

«В полицию поступило три сообщения о том, что в поселке Березовом на улице Археолога Анфимова 19 мужчина топором зарубил собаку. По данному факту проводится проверка», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Волонтеры привезли раненного пса в ветклинику. Врачи приступили к осмотру и обработке травм, но от болевого шока собака умерла на операционном столе. Очевидцы говорят, что животное стало жертвой живодера из-за того, что украла с его птичьего двора птицу.