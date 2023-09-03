Газовики и нефтепромышленники Кубани отмечают профессиональный праздник

Работники нефтяной и газовой промышленности Кубани отмечают профессиональный праздник. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Работники нефтяной и газовой промышленности Кубани отмечают профессиональный праздник. Представителей отрасли поздравили заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Прошунин.

«Хочу поблагодарить вас за огромный вклад в экономику региона и повышение конкурентоспособности Краснодарского края. Вы делом доказали, что умеете гибко реагировать на любые вызовы времени. Благодаря вам в наших домах тепло, бесперебойно работают промышленные предприятия и социальные объекты», - сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Первая нефтяная буровая скважина на Кубани была пробурена 1864 году. Впервые в России начали качать нефть в долине реки Кудако. Это событие считается моментом зарождения нефтяной промышленности в России.