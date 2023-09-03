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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 12:51

В Туапсинском районе сгорел частный дом площадью 150 кв.м.

Предварительная причина пожара в поселке Новомихайловском - короткое замыкание
Евгения ХАЛИКОВА
В Туапсинском районе выгорел частный дом.

В Туапсинском районе выгорел частный дом.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Туапсинском районе сгорело частное домовладение. Соседи заметили огонь утром и сразу же сообщили об этом в пожарную службу.

«3 сентября в 12:24 оператору службы «112» поступила информация о возгорании в частном доме в поселке Новомихайловском по улице Кавказкой. Площадь возгорания составила 150 кв.м.», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели потушили возгорание за полтора часа. В работе были задействованы восемь пожарных и три единицы техники. Обошлось без пострадавших и погибших. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.