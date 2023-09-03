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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 14:27

На Кубани выявлена вспышка африканской чумы свиней

Очаг заболевания обнаружен на территории фермы в Кущевском районе
Евгения ХАЛИКОВА
Лечить больных АЧС животных запрещено.

Лечить больных АЧС животных запрещено.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Кущевском районе на территории животноводческого предприятия зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. В целях ликвидации очага африканской чумы, в хуторе Большая Лопатина введен карантин. Он затронул земли в радиусе семи километров вокруг.

«В угрожаемую зону территорией радиусом семь километров от границ эпизоотического очага вошли хутора Лопатина, Новый урожай, Воровского, Пионер, Первомайский, Восточный, Картушина Балка и Новостепнянский, а также поселки Северный и Заводской», - говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации Краснодарского края.

Больных АЧС животных лечить запрещено. Поэтому все свиньи в эпизоотическом очаге подлежат забою. Также будет изъята продукция животного происхождения.