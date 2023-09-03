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В Анапе проходит 32-й фестиваль «Киношок». В день открытия, 2 сентября, зрителям представили первый фильм режиссера Михаила Расходникова «Дух Байкала».

«3 сентября покажут пять картин. В 14:00 прошел фильм «Весна на Заречной улице», в 16:00 – показали «Уроки французского»», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что на лаундж-зоне в 20:00 будут крутить фильм «Буран», а на площади советов в 21:00 покажут картину «Коты Эрмитажа».

Кроме того, в 18:00 на лаундж-зоне состоится открытие внеконкурсной программы «Киномалышок». Пройдет встреча зрителей с участниками фестиваля.