Ребенку-инвалиду из Краснодара помогли после обращения в СК России

Ребенок нуждался в технических средствах реабилитации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Матери ребенка-инвалида из Краснодара пришлось обратиться в Следком России, чтобы ее четырехлетний сын смог получить необходимые средств реабилитации. Они было положены семье по закону. Более того, местный Фонд соцстрахования даже одобрил их приобретение за счет государства, но средства женщине никто не перевел даже спустя несколько месяцев.

«В мае 2023 года женщина обратилась за помощью в Следственный комитет России, написав о своей проблеме в аккаунт информационного центра ведомства. Ее обращение поставил на контроль Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин. К решению вопроса незамедлительно подключились сотрудники следственного управления СК России по Краснодарскому краю.», - рассказали в пресс-службе СКР России.

Благодаря принятым мерам на электронный сертификат женщины поступили средства. Ребенок, страдающий от наследственного заболевания, уже получил необходимые средства реабилитации, которые во многом облегчают его жизнь и жизнь матери.