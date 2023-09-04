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НовостиОбщество4 сентября 2023 5:10

В Краснодаре и крае 4 сентября пройдут грозовые дожди

В регион пришла долгожданная прохлада
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
На Кубани в ближайшие два дня будет пасмурно

На Кубани в ближайшие два дня будет пасмурно

Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодаре с полуночи идет долгожданный дождь. Осадки сбили пекло. На этой неделе столбики на термометрах не поднимутся выше 27 градусов.

- Влияние циклона на погоду Кубани станет более заметным. В регионе облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами ливневого характера с грозами, а температурный фон опустится на пару градусов ниже климатической нормы, - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется до +27. Всю неделю температура не будет превышать этой отметки.