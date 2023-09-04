Мэр Краснодара поздравил ветерана Галину Романенко со 100-летием

Галина Романенко Фото: личный архив

Ветерану Великой Отечественной войны Галине Романенко исполнилось 100 лет. Мэр Краснодара поздравил жительницу города с юбилеем.

Галина Евстафьевна родилась в Краснодаре. В 1941 году с мужем, героем Советского Союза Иваном Романенко, переехала в Новосибирск. Галина Романенко работала заведующей парткабинетом. Она передавала по колхозам сводки об обстановке на фронте.

В мирное время Галина Евстафьевна работала заведующей библиотекой.

«Всю свою жизнь она достойно несет службу жены офицера, боевой подруги. Супруга военного — это не только семейный статус, но и почетное звание, соответствовать которому очень непросто, — написал глава Краснодара Евгений Наумов в своем telegram-канале.

С мужем Галина Романенко познакомилась в начале войны в обществе Красного Креста. Летчик-истребитель Иван Романенко участвовал в освобождении Белоруссии и Польши. Всего он совершил свыше 200 успешных боевых вылетов. Окончание войны Иван Иванович встретил в небе Германии.

В 1944 году капитану Ивану Романенко присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».