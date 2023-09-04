В Краснодаре открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа Фото: krd.ru

В Краснодаре открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мобильные пункты можно посетить в будни с 9:00 до 18:00 на Главной городской площади по улице Красной,122 и в сквере им. Г.К. Жукова по улице Красной, 35.

На выходных мобильные пункты будут работать в парке «Солнечный остров» по улице Трамвайной, 2, и в Чистяковской роще по улице Колхозной, 86. Сделать прививку можно с 9:00 до 17:00. Жители города могут сделать прививку бесплатно.

«Как и в предыдущие годы, они расположены в точках с высокой проходимостью и работают и в будни, и в выходные. На выработку иммунитета после вакцинации уходит примерно две недели, поэтому лучше привиться не в пик сезона гриппа, а заранее», – отметила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан мэрии Краснодара Светлана Харламова.

Прививочная кампания против гриппа на Кубани продлится до ноября. Вакцинироваться также можно в детских и взрослых поликлиниках города по месту жительства. Отмечается, что прививка положена детям от шести месяцев.