На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 108 машин Фото: пресс-служба региональной администрации

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 108 машин. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в очереди стоит 105 грузовиков и три автобуса. Автомобили находятся на накопительной парковке в поселке Ильич.

«Работают два волонтера», – уточнили в краевом оперштабе.

За сутки из порта Кавказ перевезли 222 машины. Паромы «Лаврентий» и «Мария» переправили 192 грузовика, 30 автобусов и тысячу пассажиров.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября 2022 года.

Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.