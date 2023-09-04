В Прикубанском округе Краснодара 7 улиц остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку Фото из архива КП

В Прикубанском округе Краснодара 7 улиц остались без света. Отключение произошло из-за аварии.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «КРНС-2», ВК-14 и 18 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас по улицам Дивной, Ейское шоссе, Новотиторовской. Без электроэнергии остаются улицы Целиноградская, Гусника, Новая и Мира.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Карасунском округе Краснодара 9 улиц остались без света из-за аварии. Специалисты устраняют поломку.